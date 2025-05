POL-RE: Haltern am See: Alleinunfall auf regennasser Fahrbahn

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag (17:35 Uhr) wollte ein 34-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Straße Im Pinntal nach rechts auf die Münsterstraße einbiegen. Zeitgleich war auf der Münsterstraße eine 54-jährige Autofahrerin aus Bottrop in Richtung Dorsten unterwegs. Als der 34-Jährige in die Straße einbog kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ...

