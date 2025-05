Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17:35 Uhr) wollte ein 34-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Straße Im Pinntal nach rechts auf die Münsterstraße einbiegen. Zeitgleich war auf der Münsterstraße eine 54-jährige Autofahrerin aus Bottrop in Richtung Dorsten unterwegs. Als der 34-Jährige in die Straße einbog kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

Die Unfallstelle musste zeitweise gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand außerdem 50.000 Euro Sachschaden.

