Polizei Köln

POL-K: 250519-2-K Tourist mit Messer bedroht und ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Freitagabend (16. Mai) ist ein 27-jähriger Tourist aus London in der Kölner Altstadt mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der Mann hielt sich gegen 20.30 Uhr im Bereich des Parkhauses "Große Sankt Martin" auf, als ihn drei bislang unbekannten Männern angriffen. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Einer der Tatverdächtigen soll den Briten mit einem Messer drohend aufgefordert haben, seine Tasche herauszugeben. Aus Angst vor einem Angriff habe der Brite die Tasche übergeben, woraufhin einer der Täter diese durchsuchte. Anschließend seien zwei der Angreifer mit der Tasche, in der sich unter anderem ein Tablet sowie der Reisepass des Geschädigten befanden über die "Große Neugasse" in Richtung Rheinufer geflüchtet, der Dritte in Richtung Bechergasse.

Täterbeschreibungen:

- Person 1:

- etwa 175-180 cm groß, ca. 35 Jahre alt

- gebräunte Haut, braune Haare, braune Augen, Dreitagebart

- auffällige ca. 5 cm lange Narbe unter dem linken Auge

- graue Trainingsjacke, schwarze Jeans

- Person 2:

- etwa 180 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt

- dunkel gebräunt, braune Haare

- dunkelgrauer Trainingsanzug, weißes T-Shirt

- Person 3:

- etwa 175-180 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt

- braune Haare

- schwarzer Hoodie, schwarze Trainingshose

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen zu melden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell