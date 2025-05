Polizei Köln

POL-K: 250519-1-LEV/K Mutmaßliche Brandstiftungen in Leverkusen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach mindestens drei Mülltonnenbränden in Leverkusen-Rheindorf sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Samstagnacht (18. Mai) verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Vorfällen geben können.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Anwohnerin gegen 4 Uhr zunächst ein Feuer im Bereich der Memelstraße gemeldet. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten daraufhin eine in Flammen stehende Mülltonne.

Wenig später wählte ein weiterer Zeuge dann den Notruf, nachdem er gegen 5.30 Uhr eine zweite brennende Mülltonne am Königsberger Platz bemerkt hatte. Laut den Ermittlern soll das Feuer hier auch auf eine angrenzende Bauhütte übergegriffen haben.

Während der andauernden Löscharbeiten, entdeckten die Beamten schließlich auf der Memelstraße den dritten Brandort. Auch dort stand hinter einem Mehrfamilienhaus eine Mülltonne in Flammen, die mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Durch die drei Brände entstanden Sachschäden an Gebäudefenstern sowie an einem geparkten Kleinwagen. In der Bauhütte wurden darin aufbewahrte Möbelstücke durch die Flammen beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Auf Grund der örtlichen Nähe prüfen die Brandexperten derzeit mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

