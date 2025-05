POL-K: 250516-6-K Tödlicher Verkehrsunfall in der Innenstadt - Fußgänger an der Haltestelle Heumarkt von Stadtbahn erfasst

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (15. Mai) einen 40 Jahre alten Supermarkt-Einbrecher in Deutz noch am Tatort gestellt und vorläufig festgenommen. Gegen 22:45 Uhr alarmierte der Wachdienst die Polizei, nachdem der 40-Jährige kurz zuvor beim Aufhebeln des Dachfensters den Alarm ausgelöst ...

