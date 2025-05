Polizei Köln

POL-K: 250516-5-K Polizisten stellen Supermarkt-Einbrecher in Köln-Deutz - Dachfenster von Discounter aufgehebelt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (15. Mai) einen 40 Jahre alten Supermarkt-Einbrecher in Deutz noch am Tatort gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 22:45 Uhr alarmierte der Wachdienst die Polizei, nachdem der 40-Jährige kurz zuvor beim Aufhebeln des Dachfensters den Alarm ausgelöst hatte. Anschließend war er über genau dieses Fenster in den Discounter gelangt. Alarmierte Polizisten stellten den Mann, als er mit drei Einkaufstüten samt seiner Beute über den Ausgang an der Gebäuderückseite flüchten wollte. Die Beamten stellten neben mehreren gestohlenen Zigarettenpackungen auch Alkohol sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher.

Der derzeit wohnungslose Mann, der bereits wegen gleichgelagerter Eigentumsdelikte kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell