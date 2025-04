Polizeipräsidium Ulm

Am Montag rückte die Feuerwehr nach Langenau in eine Schrebergarten-Anlage aus.

Um 5.30 Uhr entdeckte ein Zeuge die Brände in der Elchinger Straße. Dort brannten mehrere Gartenhütten einer Schrebergarten-Anlage. Die insgesamt sieben Hütten standen in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Warum die Feuer ausbrachen ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. In derselben Nacht kam es kurz vor 1.30 Uhr in Eggingen bei Einsingen ebenfalls zum Brand von einer Gartenhütte. Ob ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-3312 entgegen.

