Polizei Köln

POL-K: 250516-4-K Sexueller Übergriff auf Frau in Stadtbahn - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera der Kölner Verkehrsbetriebe fahndet die Kripo Köln nach einem circa 25 - 35 Jahre alten, schlanken Brillenträger, der in der Nacht auf Sonntag (16. Februar) einen weiblichen Fahrgast in einer Straßenbahn im Ortsteil Marienburg angegangen haben soll. Gegen 0.10 Uhr, so die Geschädigte später gegenüber Polizisten, sei sie an der Haltestelle Heinrich-Lübke-Ufer in den hinteren Waggon der Linie 17 eingestiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte sich dort der spätere Täter zunächst hinter sie und begann zu onanieren. Dann stellte sich der Unbekannte auf die Sitzbank, ejakulierte auf die Frau und flüchtete an der Haltestelle Schönhauser Straße aus der Bahn. Den Ermittlungen zufolge ist der Gesuchte mit mindestens zwei weiteren sexuellen Übergriffen in Erscheinung getreten.

Bei der Tatausführung trug der Mann ein schwarzes Kapuzensweatshirt mit kleiner, weißer Applikation im Brustbereich, eine dunkle Jogginghose, schwarze Handschuhe, eine schwarze Mütze und weiße Adidas-Turnschuhe. Fotos des Verdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/168436

Das Kriminalkommissariat 12 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

