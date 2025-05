Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und auf Betrüger hereingefallen: Zeugen in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Doppeltes Pech hatte am gestrigen Sonntagabend ein 84-jähriger Mann aus Kassel. Nachdem er in Waldau unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte, fiel er auch noch auf einen unbekannten Betrüger herein, der ihm 100 Euro abknöpfte. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf einen noch unbekannten Radfahrer.

Gegen 19:50 Uhr war der Rentner mit seinem Auto in der Glogauer Straße unterwegs und streifte dabei einen am Straßenrand geparkten Renault. Genau in diesem Moment war die Eigentümerin des Renaults auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug und beobachtete den Unfall aus der Ferne. Vergeblich versuchte sie, den Verursacher auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen, der den Unfall gar nicht bemerkt zu haben schien und weiter in Richtung Stegerwaldstraße fuhr. Ein zufällig vorbeikommender Fahrradfahrer schien in diesem Moment die Rettung zu sein: Auch er hatte die Situation beobachtet und sagte der Eigentümerin des Renaults, dass er den Unfallverursacher verfolgen werde. Tatsächlich konnte der Radfahrer den Flüchtigen noch in der Glogauer Straße stoppen. Was dann geschah, war aber sicher nicht im Sinne der Renaultfahrerin. Der Vermeintliche Helfer witterte nämlich offenbar die Chance auf das schnelle Geld und gab sich dem 84-Jährigen gegenüber als der Eigentümer des Autos aus, welches er kurz zuvor gestreift hatte, wie der Rentner später einer Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab. Zur Regulierung des Schadens forderte er 100 Euro von dem Rentner, die dieser dem Radfahrer daraufhin übergab. Der Unbekannte ergriff anschließend mit dem Geld die Flucht in Richtung Stegerwaldstraße.

Der 84-Jährige, der mittlerweile ahnte, dass der Radfahrer nicht zu dem Renault gehörte, kehrte schließlich an den Unfallort zurück. Dort erwartete ihn bereits eine zwischenzeitlich herbeigeeilte Polizeistreife, die bei dem Rentner Alkoholgeruch wahrnahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille, weshalb der Unfallverursacher die Streife für eine Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ob er den Zusammenstoß mit dem Renault tatsächlich nicht bemerkt hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Betruges gegen den unbekannten Radfahrer werden bei dem Kommissariat 23/24 der Kriminalpolizei Kassel geführt. Dieser soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein, eine grüne Bomberjacke und einen Rucksack getragen haben und mit einem Mountainbike unterwegs gewesen sein. Die Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

