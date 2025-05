Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung Brand in Wolfhagen: Vier Bewohner verletzt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 22.05.2025, um 22:24 Uhr veröffentliche Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6040568 )

Wolfhagen:

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Karlstraße in Wolfhagen, zu dem es am gestrigen Donnerstag gegen 15:40 Uhr kam, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei heute den Brandort aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer in der Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, der entstandene Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Entgegen der ersten Pressemitteilung haben alle vier Bewohner des Hauses im Alter von 25 bis 86 Jahren eine Rauchgasintoxikation erlitten und befinden sich derzeit noch immer im Krankenhaus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt liegen derzeit nicht vor. Ob der Brand fahrlässig verursacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell