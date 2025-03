POL-EL: Werlte - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Lingen (ots) - Am Sonntag wurde gegen 13:05 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Gebäude an der Meppener Straße in Lingen gemeldet. Die Feuerwehr und Polizei waren umgehend vor Ort, um die Lage zu sichern und Ermittlungen zur Brandursache einzuleiten. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein gemischt genutztes Gebäude. Im Erdgeschoss befindet sich ein Verbrauchermarkt, während im ersten Obergeschoss Büroräume und ...

