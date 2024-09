Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Köln/Bergisch Gladbach - Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen im großen Stil - Polizei nimmt mutmaßliche Tatverdächtige fest

Köln/Bergisch Gladbach (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Serie von Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen hat die Polizei Köln am frühen Donnerstagmorgen (12. September) mehrere Wohnungen und Fahrzeuge in Köln und Frechen durchsucht und drei Haftbefehle vollstreckt. Hintergrund ist ein seit Juli 2024 bei der Staatsanwaltschaft Köln geführtes Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls aus Handwerkerfahrzeugen in 15 Fällen. Der Tatverdacht richtet sich gegen mehrere Beschuldigte. Die Tatorte liegen in Köln, Leverkusen, Bonn, im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Heinsberg und im Kreis Mettmann.

Bei den in Köln Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 21 und 35 Jahren sowie eine 37-jährige Frau. Den Polizisten gelang es zudem, einen 19 Jahre alten, in Frankreich wohnhaften Verdächtigen festzunehmen. Er soll noch morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliche Tatbekleidung und Mobiltelefone. In einem von der 37-Jährigen angemieteten Transporter stellten die Ermittler außerdem weiteres mutmaßliches Diebesgut in Form von Werkzeugen sicher.

Ausgangspunkt für Ermittlungen war die Beobachtung eines Zeugen, der bei einer Tat in Bergisch Gladbach im Juni 2024 das Kennzeichen eines mutmaßlichen Tatfahrzeuges abgelesen hatte. Die Ermittler prüfen Tatzusammenhänge zu weiteren Taten. Die Ermittlungen dauern an. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell