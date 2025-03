Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wohnung in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Sonntag wurde gegen 13:05 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Gebäude an der Meppener Straße in Lingen gemeldet. Die Feuerwehr und Polizei waren umgehend vor Ort, um die Lage zu sichern und Ermittlungen zur Brandursache einzuleiten.

Beim Brandobjekt handelt es sich um ein gemischt genutztes Gebäude. Im Erdgeschoss befindet sich ein Verbrauchermarkt, während im ersten Obergeschoss Büroräume und Ferienwohnungen untergebracht sind.

Die Feuerwehr Lingen und Holthausen rückte mit insgesamt acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften an. Der Brand in der betroffenen Wohnung wurde durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der betroffenen Wohnung, sodass es zu keinen Personenschäden kam.

Die Flammen breiteten sich auf die Oberschränke aus, wodurch erheblicher Schaden entstand. Die gesamte Wohnung wurde durch Feuer, Rauch und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die angrenzende Wohnung sowie Büroräume des Verbrauchermarktes sind von Rauch und Ruß betroffen.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen noch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell