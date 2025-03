POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - Am Freitag kam es gegen 16:40 Uhr am Bahnübergang in der Niederlangener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte die Bahnschranke, so dass diese brach. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

