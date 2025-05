Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub auf Tankstelle in Kasseler Südstadt: Zeugensuche mit aktualisierter Täterbeschreibung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 22.05.2025, um 2:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6039628 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Süd:

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt am Mittwochabend laufen die Ermittlungen der Kasseler Kripo weiterhin auf Hochtouren. Wie die zuständigen Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo mitteilen, liegt nach den ersten Vernehmungen und Ermittlungen inzwischen eine aktualisierte, abweichende Beschreibung des noch nicht identifizierten Täters vor. Dieser soll entgegen der Informationen in der ersten Pressemitteilung 30 bis 45 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, von normaler Statur gewesen und mit einem olivgrünen Kapuzenpullover, einer schwarzen Steppweste, einer grauen Jogginghose und hellen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Bei der von ihm getragenen Maske handelte es sich um eine hautfarbene Gummimaske mit verzerrtem Gesicht und nicht wie zunächst angenommen um eine "Scream"-Maske. Zudem soll er leicht gebückt gelaufen sein, was möglicherweise vorbeikommenden Verkehrsteilnehmern aufgefallen sein könnte. Mögliche Zeugen, die den Ermittlern Angaben zur Tat oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Der bislang unbekannte maskierte Täter hatte die Tankstelle am Mittwochabend gegen 23:15 Uhr betreten und den Kassierer aufgefordert, Zigaretten in seinen mitgeführten weißen Jutebeutel zu füllen. Nachdem der Angestellte der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Räuber mit mehreren Zigarettenstangen aus der Tankstelle und weiter in unbekannte Richtung. Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg.

