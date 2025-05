Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach schwerem Raubüberfall auf Tankstelle in Habichtswald: Entscheidender Hinweis nach Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 24.03.2025, um 12:17 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5997456 veröffentlichte Pressemitteilung).

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Nach einem schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle in Habichtswald-Ehlen im Dezember 2023 und der Ausstrahlung des Falls in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am 26. März 2025 ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Erfolg gelungen: Ein bei der Polizei nach der Fernsehsendung eingegangener Zeugenhinweis auf zwei Jugendliche, die zur Tatzeit 16 Jahre alt waren und im Landkreis Kassel gelebt haben, war entscheidend für die Aufklärung des Falls. Nachdem weitere Ermittlungen den Tatverdacht erhärteten, hatte ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für die aktuellen Wohnungen der beiden Tatverdächtigen im Landkreis Gütersloh und in Eisenach erlassen, die inzwischen von den Kasseler Ermittlern mit Unterstützung der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Thüringen vollstreckt und die nun 17 und 18 Jahre alten Beschuldigten gleichzeitig vorläufig festgenommen wurden. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt, die noch ausgewertet werden. Da die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft bei den jugendlichen Tatverdächtigen nicht vorlagen, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun wegen schweren Raubes verantworten.

Der Raubüberfall hatte sich am Samstag, 16. Dezember 2023, gegen 20:45 Uhr ereignet. Während ein Täter an der Eingangstür der Tankstelle "Schmiere" stand, forderte sein Komplize am Verkaufstresen unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute in einer Plastiktüte ergriffen die Räuber die Flucht aus der Tankstelle. Der Kassierer blieb zumindest körperlich unverletzt. Da die nach dem Raub geführten intensiven Ermittlungen des K 35 und eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern der Täter aus den Kameras der Tankstelle und eines Busses sowie Fahndungsplakaten nicht zur Aufklärung der Tat geführt hatten, wurde der Fall im März in der bekannten Fernsehsendung ausgestrahlt. Hiernach gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei den Ermittlern der Kasseler Kripo ein, von denen einer, der auf die beiden Jugendlichen und den beim Raub getragenen auffälligen Kapuzenpullover hindeutete, letztlich entscheidend für die Aufklärung war. Die Ermittlungen dauern an.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1020

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell