Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Apotheken-Einbrecher scheitern an Eingangstür: Zeugen in Wilhelmshöher Allee gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf den gestrigen Sonntag versucht in eine Apotheke in der Wilhelmshöher Allee in Kassel, nahe der Baunsbergstraße, einzubrechen. Dabei scheiterten die beiden Einbrecher an der Eingangstür, woraufhin sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Nacht um 4:12 Uhr ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen hatte einer der beiden Täter zunächst den Bewegungsmelder am Eingang der Apotheke abgerissen. Anschließend versuchte sein Komplize die Glas-Schiebetür mit den Händen aufzudrücken. Als dies misslang und auch ein Tritt gegen die Tür erfolglos blieb, schlug er mit einem Pflasterstein gegen die Scheibe. Das Glas wurde zwar beschädigt, zerbrach aber nicht vollständig, sodass den beiden Männern der Einstieg in die Apotheke nicht gelang. Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera liegt folgende Beschreibung von ihnen vor:

1. Täter: Blau-weiß kariertes Hemd, blaue Jeans

2. Täter: Grau-weißes Basecap, hellblaue Sportjacke, rot-weißer Schal, blaue Jeans

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat oder den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell