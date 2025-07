Polizei Paderborn

POL-PB: Geschwindigkeitskontrollen - Fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Delbrück /Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochvormittag (16.07.) führte die Kreispolizeibehörde Paderborn Geschwindigkeitsmessungen auf der B64 bei Delbrück, Rietberger Straße, außerhalb geschlossener Ortschaften, durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei bei der Überwachung des Schwerlastverkehres. Hier wurden zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet.

Gegen 10:30 Uhr wurde der 36-jährige Fahrer eines Audis mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Den Fahrer erwarten ein hohes Bußgeld, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Bundeszentralregister.

#LEBEN - Die Polizei im Kreis Paderborn führt konsequent und flächendeckend Geschwindigkeits- und andere Verkehrskontrollen durch mit dem Ziel, die Anzahl der schweren und schwersten Verkehrsunfälle dauerhaft zu senken. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden. Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll: Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben. Jede richtige Entscheidung bei Situationen im Straßenverkehr trägt zur Sicherheit aller bei. Wir alle tragen Verantwortung für eine sichere Mobilität.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell