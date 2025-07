Polizei Paderborn

POL-PB: Geschwindigkeitskontrollen auf der L776 - Fünf Autofahrern droht Fahrverbot

Paderborn/Büren (ots)

(mh) Bereits am vergangenen Donnerstagabend, 10. Juli, hat die Polizei Paderborn Geschwindigkeitskontrollen auf der L776 zwischen Paderborn und Büren durchgeführt und mehrere Verstöße festgestellt. Fünf Fahrer müssen ihren Führerschein abgeben.

Am Schnellsten unterwegs war ein 59-jähriger Mann aus Düsseldorf in einem VW Golf R. Obwohl nur 100 Stundenkilometer erlaubt sind, wurde er mit 63 Stundenkilometer mehr gemessen. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot von zwei Monaten, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Bußgeld von etwa 600 Euro. Ebenfalls deutlich zu schnell war ein 82-jähriger Autofahrer aus Borchen, der in einem Nissan Z370 Coupe in Fahrtrichtung Paderborn 153 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte. Die Konsequenz sind ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und 480 Euro Bußgeld. Kurz dahinter reihte sich ein 20-jähriger Fahranfänger ein, der mit einem Audi 43 Stundenkilometer zu schnell war. Im Bereich der B1 bei Paderborn wurde der Fahrer wenig später erneut gemessen. Bei dort erlaubten 70 hielt er die 43 Stundenkilometer drüber konstant ein. Auch auf ihn warten nun entsprechende Verfahren.

Ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Düsseldorf zeigte sich besonders rücksichtslos. In Fahrtrichtung Paderborn war er einerseits zu schnell unterwegs, andererseits überholte er im einspurigen Bereich mehrmals verbotswidrig andere Autos, Lkws, Wohnmobile und einen Rettungswagen. Dafür fuhr er über die Gegenfahrbahn. Sieben weitere Autofahrer hielten sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit, zwei Personen waren nicht angeschnallt.

Die Polizei Paderborn führt unter dem landesweiten Motto der Verkehrsprävention, dem #LEBEN, regelmäßig Kontrollen an besonders belasteten Unfallstellen im Kreis Paderborn durch. Im Fokus der Präventionsarbeiten sind alle Verkehrsteilnehmer. Ziel ist die Vermeidung jener Unfälle, die schwere, lebensgefährliche oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

