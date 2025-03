POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz an der Großen Werlstraße

Hamm-Mitte (ots) - Ein 21-jähriger Wohnsitzloser wurde am Mittwoch, 12. März, nach mehreren Ladendiebstählen im Allee-Center vorläufig festgenommen. In einem Bekleidungsgeschäft hatte der Tatverdächtige eine Markenjacke an sich genommen und - so glaubte er zumindest - unbemerkt in seiner eigenen Kleidung versteckt. Anschließend verließ der Ladendieb mit dem Diebesgut das Geschäft, ohne zu bezahlen. Offenbar hatte ...

