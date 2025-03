POL-HAM: Unbekannter stiehlt Fahrrad und flüchtet

Hamm-Uentrop (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 18-Jähriger aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 11. März, in ein Hammer Krankenhaus. Der junge Mann war gegen 5.50 Uhr mit seinem Ford auf der Kranstraße in Richtung Süden unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten Lkw prallte. Am Pkw und am ...

mehr