POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Northeim (ots) - Moringen OT Nienhagen, Bornebreite, Donnerstag, 02.55 Uhr NIENHAGEN (Wol) - Bewohner bemerkt Einbrecher. Am Donnerstag gegen 02.55 Uhr bemerkte ein 45-jähriger Bewohner eines Hauses, dass zwei Personen versuchten sein Haus in der Straße "Bornebreite" in Nienhagen einzubrechen. Aufgrund einer Kamera wurde der Mann darauf aufmerksam und konnte durch einen Alarmton die zwei Männer verschrecken. Beide verließen sofort zu Fuß das Grundstück in unbekannte ...

