Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Unfall in Einbeck

Northeim (ots)

Einbeck, Benser Straße, Donnerstag, 23.05.2024, 09.45 Uhr

EINBECK (Wol) - Eine Frau und ein Kind schwer verletzt - ein weiteres Kind leicht verletzt.

Am Donnerstag gegen 09.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Einbeck. Eine 39-jährige Betreuerin eines Kindergartens nutzte mit zwei 4-jährigen Kindern eine Bedarfsampel auf der Benser Straße. Als die Ampel Grünlicht anzeigte, überquerte sie die Straße. Das Rotlicht für den Fahrzeugverkehr und die Personen auf der Straße übersah eine 85-jährige Einbeckerin mit einem Pkw Honda. Sie befuhr die Straße in Richtung stadteinwärts und fuhr ungebremst in die Personengruppe.

Durch den Unfall wurden die Betreuerin sowie der 4-jährige Junge schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das 4-jährige Mädchen wurde leicht verletzt. Das Mädchen musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Die Benser Straße musste für die Behandlung der verletzten Personen und zur anschließenden Verkehrsunfallaufnahme für 2 Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell