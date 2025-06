POL-OG: Oppenau, Löcherberg - Gefahr durch Baumäste beseitigt

Kehl (ots) - Am heutigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem vermutlich alleinbeteiligten Verkehrsunfall eines Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen soll der 88-jährige Fahrer aus bislang nicht unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein, fuhr in der Folge über die angrenzenden Bahngleise und kam in einer Hecke zum Stehen. ...

mehr