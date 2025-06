Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Kehl (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem vermutlich alleinbeteiligten Verkehrsunfall eines Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen soll der 88-jährige Fahrer aus bislang nicht unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein, fuhr in der Folge über die angrenzenden Bahngleise und kam in einer Hecke zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch dessen Beifahrerin sollen sich hierbei schwere Verletzungen zu gezogen haben. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Genauere Erkenntnisse zum Unfallhergang sowie zum entstandenen Sachschaden liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme dauern an.

/am

