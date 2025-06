Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - sicher.mobil.leben - Kinder im Blick

Mittelbaden (ots)

Am Dienstag beteiligten sich die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg erneut am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben". Mit dem diesjährigen Motto "Kinder im Blick" wurde der Schwerpunkt auf die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr gelegt. Sie zählen zu den schwächsten und unerfahrensten Verkehrsteilnehmern und viele Gefahren im Straßenverkehr können durch sie noch nicht richtig eingeschätzt werden - umso wichtiger ist daher die besondere Rücksichtnahme aller. Im Jahr 2024 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg 179 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern registriert. Ziel des Aktionstags war es, durch intensive Verkehrskontrollen, gezielte Präventionsmaßnahmen und umfangreiche Aufklärungsarbeit das Unfallrisiko weiter zu senken und das Verantwortungsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer zu stärken - insbesondere von Eltern, Betreuungspersonal, Lehrkräften sowie von Kindern und Jugendlichen selbst. Rund 190 Einsatzkräfte der Polizeireviere und der Verkehrspolizeiinspektion führten über den Tag hinweg an 45 Kontrollstellen in den drei Stadt- und Landkreisen zahlreiche Kontrollen durch. Unterstützt wurden sie hierbei von Kommunen und Landratsämter. Zwischen 7 Uhr und dem frühen Abend wurden dabei etwa 4.700 Fahrzeuge kontrolliert. Im Ergebnis wurden 484 Verkehrsverstöße festgestellt, darunter 278 Geschwindigkeitsverstöße, 17 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung während der Fahrt sowie 88 Parkverstöße, teils durch sogenannte "Elterntaxis", die auf dem Gehweg parkten. Ergänzt wurden die Kontrollen durch 18 Präventionsveranstaltungen, die auf breites Interesse stießen. In vielen Städten und Gemeinden suchten Kinder, Jugendliche und Eltern aktiv das Gespräch mit den Einsatzkräften - besonders an einer Kontrollstelle in Gaggenau-Bad Rotenfels, wo die Maßnahmen von der Bevölkerung besonders positiv aufgenommen wurden, konnten eine Vielzahl Gespräche geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell