POL-OG: Ettenheim - Arbeitsunfall

Oberkirch (ots) - Am Dienstagabend ist eine 30-jährige Audi-Fahrerin in der Oberdorfstraße infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen 20:50 Uhr mit einer Mauer kollidiert. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren Untersuchungen in ein Klinikum verbracht. Am abgeschleppten Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Sachschaden an der Mauer kann derzeit noch ...

