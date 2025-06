Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Von Hund gebissen

Schutterwald (ots)

Nach einem Hundebiss am Dienstagabend auf einem Firmengelände in der Straße "Drei Linden" haben Beamte der Polizeihundeführerstaffel die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Gegen 19:30 Uhr soll sich ein 60-Jähriger zur Materialanlieferung auf das Gelände begeben haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch ein Mitarbeiter zusammen mit seinem nicht angeleinten belgischen Schäferhund in einem dortigen Firmengebäude. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Vierbeiner den Mann bei der Anlieferung wahr, sei hierauf aus dem Gebäude gerannt und habe diesen unvermittelt angegriffen und gebissen. Der 60-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und im Anschluss durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

