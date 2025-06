Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kontrollen mehrerer Gaststätten

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Gaststätten im Stadtgebiet genauer unter die Lupe genommen. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr wurden insgesamt sechs Lokale kontrolliert. Hierbei konnten insgesamt 17 Verstöße, unter anderem gegen das Nichtraucherschutzgesetz sowie die Preisangabenverordnung, festgestellt werden. Gegen die Betreiber der betroffenen Gaststätten wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrolle einer Gaststätte in der Freiburger Straße ergriff ein Gast beim Anblick der eingesetzten Polizeibeamten sofort fußläufig die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann bei der Querung eines nahegelegenen Flusses durch die Beamten festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass sich der 61-Jährige unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt und wegen eines zurückliegenden ausländerrechtlichen Verstoßes polizeilich ausgeschrieben war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der türkische Staatsangehörige zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens in Haft genommen und am gestrigen Montag vom Amtsgericht Offenburg wegen des Vergehens gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt. Darüber hinaus wurde Abschiebehaft angeordnet und der 61-Jährige im Anschluss in eine Abschiebehafteinrichtung verbracht.

