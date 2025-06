Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrradfahrer schwer verletzt

Oberkirch (ots)

Ein Vorfahrtsverstoß führte am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 27-jähriger VW-Fahrer gegen 22:50 Uhr die Straße "Am Wiesenbach" befahren und beim Abbiegevorgang in die Nußbacher Straße die Vorfahrt eines 46-jährigen Radfahrers missachtet haben. Bei der folgenden Kollision kam der Zweiradfahrer schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 500 Euro.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell