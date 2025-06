Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streitigkeit löst Polizeieinsatz aus

Baden-Baden (ots)

Zu einem kurzen Polizeieinsatz kam es am Dienstagmorgen im Bereich einer Kleingartenanlage in Baden-Baden. Ein Zeuge sah einen nicht bekleideten Mann der eine ebenfalls nicht bekleidete Frau gewaltsam festhielt. Da es sich hierbei dem Anschein nach um ein vorangegangenes Sexualdelikt handeln könnte, half der couragierte Zeuge der Frau und rief im Anschluss die Polizei an. Kurze Zeit später konnte geklärt werden, dass sich das Paar kannte, es zu einem Streit kam und beide Personen im "Adamskostüm" auf die Straße liefen. /vo

