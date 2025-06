Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheitsfahrt

Rastatt (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt in der Karlstraße hatte am Montagabend unangenehme Konsequenzen. Ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gegen 20:30 Uhr im Zuge einer Verkehrskontrolle genauer unter die Lupe genommen. Dabei konnte Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme erhoben wurde. Im weiteren Verlauf stellten die Polizeibeamten fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nun erwartet ihn ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

/af

