Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr wurde ein 60-Jähriger in der Burdastraße von einem Pitbull angegangen und in den Oberschenkel gebissen. Der Mann traf bei einem Spaziergang auf eine bislang unbekannte Hundehalterin. Die Unbekannte entfernte sich nach dem Biss unerlaubt von dem Ereignisort. Zeugen die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 212200 sich bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden. /ra

