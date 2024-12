POL-RE: Dorsten: Einbruch in Tankstelle

Recklinghausen (ots) - An der Ewaldstraße in Herten gerieten zwei Männer am frühen Montagmorgen vor einem Café zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Männer dann mit einem Messer verletzt. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Zu der Tat kam es in der Nacht zu Montag gegen 02:00 Uhr. Bereits etwa 20 Minuten vorher waren ein ...

mehr