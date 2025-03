POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Quad-Fahrer - mehrere Verstöße

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am vergangenen Donnerstag (13.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr einen weißen Seat Cupra in der Saillingerstraße. Der Seat parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Oberhausen - Am vergangenen Freitag (14.03.2025) fuhr ein ...

