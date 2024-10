Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Fußgängerin leicht verletzt

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots)

Ein VW-Fahrer fuhr am Dienstag auf der L94 in Richtung Oberharmersbach. Gegen 11:15 Uhr übersah er offenbar eine Fußgängerin, die sich auf einem Fußgängerüberweg auf der Hauptstraße befand. Der Fahrzeuglenker touchierte die Frau mit der rechten vorderen Fahrzeugseite. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell