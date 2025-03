POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Dienstag (11.03.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr ein schwarzes Mountainbike "Nine Thirty" der Marke Felt in der Rote-Torwall-Straße. Das Mountainbike war an einem Fahrradabstellplatz der Fachhochschule versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. ...

