Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Dienstag (11.03.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr ein schwarzes Mountainbike "Nine Thirty" der Marke Felt in der Rote-Torwall-Straße. Das Mountainbike war an einem Fahrradabstellplatz der Fachhochschule versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

