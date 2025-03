Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (12.03.2025) beschädigte ein 45-jähriger Radfahrer den Außenspiegel eines Porsche in der Hermann-Kluftinger-Straße. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 45-Jährige offenbar mit seinem Rennrad am Porsche eines 53-Jährigen vorbei und beschädigte den linken Außenspiegel. Der 53-Jährige verfolgte den Radfahrer und stellte ihn in der Böheimstraße zur Rede. Hier kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie zu Beleidigungen. Der 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der genaue Schaden am Porsche wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 45-Jährigen sowie wegen Beleidigung gegen den 53-Jährigen.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell