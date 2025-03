POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne gültigen Führerschein

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (13.03.2025) beschädigte ein 24-Jähriger mehrere Blumenkästen vor einem Geschäft in der Neuburger Straße. Anschließend ging er eine Dame mit ihrem Hund körperlich an. Gegen 10.45 Uhr beobachtet eine Dame, wie der 24-Jährige die Blumenkästen beschädigte. Sie sprach den jungen Mann an. Dieser warf daraufhin offenbar einen Stein auf die Dame, verfehlte sie aber. ...

mehr