Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Rastatt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es nach Streitigkeiten in einer Unterkunft in der Kehler Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein 23-Jähriger soll von einem Bewohner mit einem Küchenmesser bedroht worden sein. Bei der handfesten Auseinandersetzung zog er sich durch das Messer leichte Verletzungen zu. Nachdem es dem Mann gelang sich in sein Zimmer zu flüchten, soll der Störenfried vor der Zimmertür randaliert haben. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte der alkoholisierte 27-Jährige nach versuchter Flucht im Außenbereich vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe des Disputs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

