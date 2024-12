POL-OG: Ortenberg - Pedale verwechselt?

Baden-Baden (ots) - Nach einer mutmaßlichen Bedrohung am Donnerstagmittag, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 12:20 Uhr soll ein städtischer Mitarbeiter in der Verlängerung des Eichbühnweges mit Arbeiten beschäftigt gewesen sein, als es zum Zusammentreffen mit einem Senior kam. Dieser, offenbar im Unmut über die Arbeiten des Mannes an den Straßeneinläufen, soll daraufhin ...

mehr