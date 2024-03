POL-PPRP: Unfall zwischen PKW und E-Scooter

Ludwigshafen (Nord) (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend (29.03.2024) bis zum Samstagmorgen (30.03.2024) kam es in den Stadtteilen Pfingstweide, Oppau und Friesenheim zu insgesamt sechs Aufbrüchen in Kleingartenparzellen. In der Göteborgerstraße im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide wurden zudem fünf Gartenhäuser in Privatgärten aufgebrochen und überwiegend Arbeitsmaschinen entwendet. Zeugen und Geschädigte ...

mehr