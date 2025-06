Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Raubdelikt

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Montagnachmittag in der Alte Lange Straße haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14:30 Uhr soll ein 20-Jähriger von einem Mann attackiert und mit einem Küchenmesser bedroht worden sein. Im Anschluss sei ihm seine mitgeführte Tasche samt Inhalt entwendet worden. Zu einem Übergriff mit dem Messer kam es nicht. Der Angreifer soll einen geringen Bargeldbetrag aus der gestohlenen Tasche an sich genommen haben. Im Anschluss habe er die Tasche weggeworfen und sei geflüchtet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

