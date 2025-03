Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vom Flughafen in die Haft - Bundespolizei vollstreckt Auslieferungshaftbefehl

Dortmund (ots)

Am Morgen des 06. März wurde bei der Einreisekontrolle am Flughafen Dortmund ein albanischer Staatsbürger festgenommen. Italienische Behörden ließen bereits nach diesem fahnden.

Um 08:20 Uhr wurde ein 24-jähriger Albaner bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana (Albanien) vorstellig. Eine Abfrage der Daten in einem polizeilichen System ergab eine Ausschreibung zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Die italienischen Behörden ließen, aufgrund mehrere Wohnungseinbrüchen und Diebstahlshandlungen, international nach dem Mann suchen. Der albanische Staatsbürger wurde vor Ort festgenommen und der Bundespolizeiwache am Flughafen Dortmund zugeführt. Nachdem der internationale Haftbefehl eröffnet war, führten die Beamten den Gesuchten, zur Verfügung der Generalstaatanwaltschaft, dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell