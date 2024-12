Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheunenbrand

Ammeldingen bei Neuerburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Ammeldingen bei Neuerburg zum Brand eines Scheunenanbaus, in welchem sich diverse Werkzeuge und ein PKW befanden. Der Brand wurde zufällig durch eine Nachbarin bemerkt, welche im Anschluss die Feuerwehr verständigte. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein nebenstehendes Wohnhaus verhindert werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den massiven Hauptbau der Scheune konnte ebenfalls verhindert werden. Der Anbau brannte vollständig ab. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell an. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Im Einsatz befanden sich die umliegenden Feuerwehren sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg.

