POL-OG: Durmersheim - Mehr als zwei Promille intus

Durmersheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr konnte in der Weissenburger Straße eine Trunkenheitsfahrt eines 60-Jährigen gestoppt werden. Im Zuge einer Personen- und Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt Alkoholgeruch bei dem Fiat-Fahrer feststellen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,2 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der 60-jährige Fahrer muss sich nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

