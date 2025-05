POL-DO: Zwei schwere Verkehrsunfälle in Dortmund: Hoher Sachschaden entstanden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0426 Immer wieder wird das eigentlich von Liebe handelnde Lied "L'amour toujours" von Gigi D´Agostino für das Verbreiten von rechtsextremen Inhalten missbraucht. So auch am vergangenen Samstag (10. Mai) in Dortmund-Bodelschwingh: Im Verlaufe des Abends kam es ab 23:20 Uhr zu insgesamt ...

mehr