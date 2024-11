Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde- Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer

Voerde (ots)

Am 09.11.2024 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 93-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Pkw die Frankfurter Straße aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. An der Einmündung Frankfurter Straße/ Bahnhofstraße beabsichtigte der 93-Jährige nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer aus Voerde, der die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Wesel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 60-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einem Unfallkrankenhaus zugeführt. Der 93-Jährige wurde leicht verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam angefordert. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

