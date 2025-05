Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (19.05.2025) in einem Parkhaus an der Sophienstraße eine 32 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 32-Jährige war gegen 18.10 Uhr auf dem Weg zu einem Parkscheinautomat, als sie einen Mann hinter sich bemerkte, der an seinem Glied manipulierte. Die Frau verständigte erst Stunden später die Polizei. Der Mann war zirka 65 Jahre alt und hatte kurze graue Haare. Er war bekleidet mit einer kurzen blauen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

